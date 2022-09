Colpi di pistola esplosi contro la pescheria a Pozzuoli, indagano i carabinieri

Stamattina verso le 7:30 i Carabinieri della compagnia di Pozzuoli sono intervenuti – allertati dal 112 – nella Pescheria del Mare Mordi e Fuggi in via Miliscola.

Ignoti, molto probabilmente durante la notte, hanno esploso 10 colpi d’arma da fuoco nella saracinesca dell’attività commerciale. Indagini in corso da parte dei Carabinieri della compagnia di Pozzuoli.

Incendio devasta lido-ristorante, paura sul lungomare di Pozzuoli

Sta crescendo un sentimento di paura tra i commercianti puteolani, soprattutto, dopo la notte tra sabato e domenica quando un incendio ha devastato il Lido-ristorante La Pietra di Pozzuoli situato in via Napoli.

Le fiamme erano visibili anche a diversi chilometri di distanza e il fumo ha invaso qualche casa nelle vicinanze. Sul posto sono subito accorsi i vigili del fuoco del comando di Napoli con le autobotti e la strada è stata resa inaccessibile alla circolazione. Durante le ore dell’incendio i sono registrate code di traffico nella zona tra Fuorigrotta e Pozzuoli.