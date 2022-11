Lacrime e dolore a Melito e Napoli per la morte di Alberto Clemente: “Addio brò”

Lacrime e dolore a Napoli per la morte di Alberto Clemente, giovane deceduto prematuramente. La notizia della scomparsa del giovane di Melito ha gettato nello sconforto amici e parenti. Tanti messaggi sui social: “Ti voglio ricordare cosí… Sorridente sempre con la battuta pronta, nu burdullist, umile con un cuore grande ammor mi una vita passata insieme tra gioie capate e doloriquanti ricordi…. Ricordi che non potrò mai dimenticare….. Te ne si jut pur tu…. Me lasciat rind a na curv fratm carnal….. Ci dovevamo vedere…. Lo dicemmo nell ultima chiamata 5 giorni fa…. Me fatt sentí sol l addor pe telefenme spezzat ò cor. Riposa in pace Alberto Clemente un giorno ci rivedremo”

“Che brutta notizia non ci posso credere R.i.p fratm Alberto Clemente rimarrai sempre nel mio cuore brtoooo. Non dimenticherò mai la bella persona che eri, le risate, le cantate negli spogliatoi, ” O ziii, fai ridere e cantare tutti lassù” Riposa in pace O ziiii’”.