“Sto frisco e tuosto”, Nino D’Angelo smentisce la notizia sulla sua malattia

Nino D’Angelo ha smentito sui suoi profili social la fake news riguardante la sua presunta malattia. Il cantante napoletano ha pubblicato uno screen su Facebook della bufala in questione con tanto di marchio da bollo: “Fake News!”, poi la didascalia che chiarisce equivoci: “Ringraziando a Dio non sono malato, sto frisco e tuosto”.

Il video di Claudia a Nino D’Angelo: la storia di Sergio

Nino D’Angelo condivise sul suo profilo Facebook il video di TikTok di una fan. La donna, che nel salutare l’artista dice di chiamarsi Claudia, spiegò attraverso la registrazione di essere la mamma di Sergio, un grandissimo ammiratore di Nino. Il ragazzo, spiegò la madre, cresciuto senza papà, per questo motivo ha sempre attribuito tale figura al cantante napoletano, le cui canzoni hanno accompagnato la crescita. Claudia, poi, continuò a raccontare: Sergio alcune settimane fa è stato coinvolto in un grave incidente automobilistico. Il giovane è finito in coma per giorni, ma fortunatamente si è risvegliato, proprio al suono delle canzoni di Nino D’Angelo.

La richiesta nel videomessaggio

Così, come per tutto il corso della sua vita, il suo idolo gli è stato vicino anche in questo tragico momento. Continuando, secondo il racconto della madre, ad accompagnarlo anche nella convalescenza. Al punto che, nei momenti più difficili, le infermiere del reparto gli fece ascoltare le sue canzoni per calmarlo. Il video di Claudia, però, si conclude con una richiesta: un saluto e un messaggio di incoraggiamento per Sergio da parte di Nino D’Angelo.

L’immediata risposta dell’artista napoletano

Inaspettatamente, le immagini della donna in lacrime hanno avuto migliaia di condivisioni, giungendo ben presto anche all’artista napoletano, il quale non ha esitato nel rispondere alle richieste in maniera più che generosa. “Ieri migliaia di voi mi avete mandato questo video molto emozionante…Mi sono messo in contatto subito con questa mamma meravigliosa e nel pomeriggio stesso ho parlato tramite videochiamata direttamente con Sergio, il mio grande fan..Sono ancora emozionato ed e’ incredibile ciò’ che riesce a fare la musica“.