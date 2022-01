Si lancia nel vuoto tentando di togliersi la vita, salvato dal 118 a Napoli

Ieri pomeriggio la postazione Ponticelli è stata allertata per un tentato suicidio in Via Palizzi. Dopo pochi minuti dalla chiamata il mezzo di soccorso è giunto nel quartiere Vomero e, grazie all’ausilio dei vigili del fuoco, i sanitari si calavano vicino nei pressi del paziente. Accertato che l’uomo ha fatto un volo di diversi metri nell’intento di togliersi la vita.

Il paziente è stato poi stabilizzato, sottoposto alla terapia antidolorifica e poi trasportato al pronto soccorso più vicino. Attualmente l’uomo è in osservazione ma le condizioni generali sono buone. Equipaggio 118 Ponticelli, protagonista della vicenda, era formato dal medico M. Speranza, dall’infermiere Saulino e l’autista soccorritore Cerullo.