L’anticiclone afriano si abbatte sull’Italia: caldo, afa e temperature oltre i 30 gradi

Dopo una domenica all’insegna del maltempo, da quest’oggi l’anticiclone africano torna ad abbattarsi sull’Italia. Le temperature sono in forte rialzo su tutta la Penisola, con temperature quasi ovunque sopra i 30 gradi. In Sicilia, addirittura, registrati picchi di 40. In alcune zone del Nord Italia, a partire da giovedì, sono attesi fenomeni temporaleschi mentre, al Sud, a farla da padrone sarnano ancora caldo e afa. Ecco le previsioni de ilMeteo.it.

Lunedì 5. Al Nord: isolate foschie al mattino in Veneto, piovaschi sulle Alpi occidentali. Al Centro: soleggiato. Al Sud: bel tempo con caldo in sensibile aumento.

Martedì 6. Al Nord: dapprima soleggiato e asciutto ovunque, più instabile nel pomeriggio con temporali su Alpi e Prealpi. Al Centro: bel tempo prevalente. Al Sud: sole e caldo estivo.

Mercoledì 7. Al Nord: pressione in calo, dopo una mattinata con cielo poco nuvoloso, al pomeriggio peggiora gradualmente con alcune piogge e temporali. Al Centro: ancora una giornata stabile e soleggiata ovunque. Al Sud: bel tempo prevalente, soleggiato e molto caldo di giorno.

TENDENZA. Una forte perturbazione atlantica raggiunge le regioni settentrionali nel corso di giovedì 8 settembre, attesi fenomeni localmente intensi; a seguire il maltempo interesserà le regioni centrali. Più ai margini il Sud Italia, dove resisterà l’anticiclone africano.