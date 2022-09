Chiama la polizia perché due uomini si baciano: “Senza decenza”

Per molti potrebbe essere scontato, nel 2022, sentirsi liberi di amare chi si vuole, come si vuole. A quanto pare, però, non lo è. Sono ancora tantissime le vittime di discriminazione a causa del loro orientamento sessuale. L’ultimo caso a diventare virale è stato quello di una signora la quale, alla vista di due giovani uomini che si baciavano, ha ben pensato di chiamare la polizia per una segnalazione. Tanto si è sentita disturbata dalla scena, a suo dire priva di “educazione e decenza“.

Una signora ha chiamato la polizia perchè due uomini si stavano baciando

Una vicenda che rasenta l’assurdo, tanto da lasciare meravigliati (oltre che amareggiati) anche i diretti interessati. Ad ogni modo, i ragazzi non si sono lasciati intimorire dalla scelta della donna di rivolgersi alle forze dell’ordine. Anzi, i due, a loro volta, hanno prontamente iniziato a riprendere la signora, intenta a conversare con un operatore, per poi postare il tutto sui social. In poco tempo, così, la loro denuncia ha fatto il giro dei social e del web, attirando l’attenzione sulla vicenda. Infatti, le parole della donna sono a dir poco sconvolgenti.

“Senza decenza”, così la milanese descrive per telefono i due giovani alla polizia

“Si mettono sotto la mia finestra senza educazione né decenza“. Così la signora milanese al telefono con le forze dell’ordine segnala due giovani uomini, ‘facce di tolla’, che si baciano in pubblico. Il video è stato girato da uno dei due ragazzi protagonisti della denuncia e diffuso sui social anche dal giornalista Simone Alliva, citato da Repubblica e La Stampa. “La signora sta chiamando la polizia perché mi sto baciando per strada con un altro ragazzo. Accusandoci di indecenza pubblica“, spiega uno dei protagonisti della vicenda nei commenti sulle immagini che ha pubblicato: “La Milano bene“.