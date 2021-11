LDA criticato ad Amici dopo l’esibizione, arriva la reazione di Gigi D’Alessio su Instagram

Luca D’Alessio – in arte LDA – ha cantato la sua versione di “It’s oh so quiet” di Bjorn nell’ultima puntata di Amici. Il brano, difficile e suggestivo, l’ha assegnato da Anna Pettinelli che però non ha gradito l’esecuzione del figlio di Gigi D’Alessi. Comminandogli, addirittura, un non classificato. Positivi, invece, i giudizi di Lorella Cuccarini e di Rudy Zerbi che, invece, ha criticato l’assegnazione della canzone.

“Onestamente non merito questo trattamento dopo aver lavorato così duramente per tutta la settimana”, risponde amareggiato LDA. a gradito invece l’esibizione Gigi D’Alessio, che su Instagram ha scritto con orgoglio: “Ciao sono il papà di LDA!”.

Gigi D’Alessio, posate d’oro per la fidanzata e stoccatina alla Tatangelo: “Denise è diversa”

Gigi D’Alessio a 54 primavere per diventare papà per la quinta volta dato che Denise, più giovane di lui di 28 anni, è incinta. Il cantante di nuovo fidanzato dopo le fine della sua relazione con la collega Anna Tatangelo, da cui ha avuto il figlio Andrea. Il cantante è fidanzato con Denise Esposito, di 28 anni più giovane di lui: “Divento papà del mio quinto figlio a gennaio – ha fatto sapere il cantante a Novella2000 -. Denise è un ragazza dolcissima, viviamo insieme e siamo felici a Roma. Lei mi accompagna anche a Milano, dove sto registrando The Voice Senior…”.

La stoccatina di Gigi D’Alessio ad Anna Tatangelo

I due innamorati vivono una vita riservata: “Sono molto felice della mia vita con Denise perché a differenza di molte altre persone non vuole assolutamente apparire. È molto felice della sua vita ed è molto restia a incontrare giornalisti e fotografi. È molto riservata ed essendo io un uomo di spettacolo e un artista, apprezzo molto questa riservatezza e questo non voler apparire là dove magari altri l’hanno voluto”.