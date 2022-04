LDA raccomandato? Maria De Filippi si complimenta con Gigi D’Alessio: “Non mi ha mai chiamato”

LDA eliminato da Amici. Il figlio di Gigi D’Alessio, nel corso dell’ultima puntata, è uscito tra le lacrime dalla storico programma Mediaset. In molti durante il percorso del cantante nella scuola avevano sospettato una possibile ‘intromissione’ di papà Gigi, ma a smentire qualsiasi ipotesi è stata Maria De Filippi che dopo l’eliminazione del figlio d’arte ha detto: “Volevo dirti una cosa, tuo padre non mi ha mai fatto una chiamata nonostante abbia il mio numero per dirmi di aiutarti. Mai. Non mi ha neanche fatto gli auguri di Natale. No, questa non è una maleducazione però… è stata una sua scelta”. Qualora ce ne fosse bisogno, le parole della conduttrice mettono fine alle speculazioni subite da LDA durante il suo percorso nel talent.

Dopo l’eliminazione il giovane artista ha mostrato grande umiltà dichiarando: “È una sconfitta meritata. Sono stato male questa settimana e non credevo più in me stesso. Insomma non ero più qui dentro e ho avuto diversi momenti dove sono stato molto giù e quindi per questo dico che questo risultato è abbastanza meritato. Mi mancano la mia città e la pizza“.

Anche Ilaria D’Alessio, la sorella del giovane cantante, gli ha voluto deidcare parole al miele: “Grazie a tutti davvero per i messaggi che mi state mandando su Luca. Noi siamo super orgogliosi e fieri del percorso fatto, abbattere i pregiudizi forse è stata la sfida più grande e in questo caso anche riuscita, fatemelo dire, dato il riscontro ricevuto. In bocca al lupo a mio fratello, il bello inizia ora. Ti amo con tutto il mio cuore bro!”.