Lucia Pollastro, 21 anni e studentessa universitaria con una grande passione per la scrittura e la lettura. ‘Lei, una grande amica’, è il primo libro nato per raccontare una esperienza di vita. “Un paio di anni fa ho sofferto di una grave forma di depressione e ansia che sfociava in attacchi di panico ed allucinazioni. Per me scrivere in quel periodo era una liberazione, era un modo per staccare da tutta quella confusione che a quel tempo non riuscivo a spiegarmi. Oggi che sono riuscita a saper gestire la mia ansia ho deciso di voler lanciare a tutti un messaggio, quello che tutto passa basta non arrendersi. Questo argomento molto delicato e purtroppo molto diffuso è poco compreso e poco parlato, allora ho raccontato la mia storia e come tutto ad un certo punto si debba accettare per non far in modo che vi rubi la vita. Ho raccontato passo dopo passo tutte le emozioni che ho provato, la mia lotta continua contro me stessa e contro il mio mostro e come alla fine sia diventata per me una grande amica”.

Il libro sarà disponibili in tutte le librerie italiane, su ordinazione, dal 21 giugno 2021 e ordinabile anche online.

Il giorno 19 giugno alle 20 presso Swami 2.0, viale dei Gemelli (Anthares) a Giugliano si terrà la presentazione del libro con ingresso libero.