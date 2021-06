Ieri gli agenti della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale hanno effettuato un controllo ad un locale in Piazza Santa Maria della Fede dove hanno sorpreso nove persone intente a giocare a carte.

I poliziotti hanno accertato che la struttura era utilizzata come sala da gioco ed era priva di autorizzazione. Per tale motivo, hanno sanzionato amministrativamente il gestore denunciandolo per non aver esposto la tabella dei giochi proibiti. Inoltre, l’uomo sanzionato per inottemperanza alle misure anti Covid-19. Dunque per aver consentito l’accesso agli avventori ed è stata altresì disposta la chiusura della struttura per 5 giorni.

Alto impatto, controlli a Scampia e Miano.

Ieri gli agenti del Commissariato Scampia e della Polizia Municipale, con il supporto dei Nibbio dell’Ufficio Prevenzione Generale e degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Scampia e Miano.

Nel corso dell’attività identificate 83 persone e controllati 60 veicoli, di cui 21 sottoposti a sequestro amministrativo e uno sequestrato ai fini della successiva confisca.

Inoltre, contestate 39 violazioni del Codice della Strada per guida senza patente, mancato utilizzo del casco protettivo e mancata copertura assicurativa. Elevando sanzioni per un totale di 49.200 euro; infine, una persona denunciata per guida senza patente avendo reiterato la violazione nel biennio.