La Campania diventa zona bianca, Vincenzo De Luca ha annunciato la data del 21 giugno. Oggi pomeriggio il presidente della regione è intervenuto nella sua consueta diretta del venerdì pomeriggio. “Nella gestione della battaglia contro il covid ci sono 2 aspetti: organizzativo che riguarda la distribuzione del vaccino e la parte medico-scientifica che deve garantire la certezza sanitaria dei vaccini. Questo modello sta rivelando l’inadeguatezza. Esiste una vicenda sconcertante su Astrazeneca. Dal punto di vista della comunicazione siamo di fronte ad un disastro. Lo sforzo organizzativo è stato fatto dalle Regioni con le 500mila dosi di vaccino: non è stato fatto dal commissario Figliuolo. Gli under 60 che hanno fatto la prima dose di Astrazeneca in futuro che dovranno fare? Vorrei saperlo dall’Aifa. Noi lo somministreremo solo agli over 60. Faremo i richiami solo a coloro che hanno più i 60anni per il resto aspettiamo il Governo e Aifa“, dichiara De Luca – “Dal 21 giugno saremo zona bianca”.

“Oggi altre regioni entreranno in zona bianca”, Speranza delude la Campania

Oggi il ministro Roberto Speranza ha annunciato che altre regioni entreranno in zona bianca, ma la Campania non lo sarà prima del 21 giugno così come confermato oggi dal Governatore. “La campagna vaccinale progredisce velocemente e l’incidenza è a un livello che permetterebbe il contenimento dei nuovi casi”. E’ quanto emerge nella bozza del monitoraggio. “Oggi altre Regioni entreranno in zona bianca”, ha annunciato il ministro della Salute Roberto Speranza.

LA CAMPANIA CAMBIA COLORE

Quindi vanno verso la zona bianca da lunedì altre 5 regioni e PA Trento, infatti, da lunedì prossimo 29 milioni di italiani avranno meno restrizioni. Secondo quanto si apprende, infatti, i dati del monitoraggio confermerebbero la riduzione delle restrizioni per l’Emilia Romagna, Lombardia, Lazio, Piemonte, Provincia autonoma di Trento e Puglia. Queste si aggiungerebbero ad Abruzzo, Liguria, Umbria, Veneto, Molise, Friuli Venezia Giulia e Sardegna.