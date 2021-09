Leo Messi vero e proprio re di Parigi. E non solo per lo stipendio milionario che percepirà, ma soprattutto per la ‘casa’ che sarà sua per i prossimi anni. E pazienza se dovrà abbandonare l’hotel a cinque stelle in cui sta soggiornando da ormai più di un mese. Il fuoriclasse argentino e la sua famiglia sono infatti super ospiti del Royal Monceau, al centro di Parigi. Ma per i Messi è giunta ora di trovare una sistemazione più stabile e le opzioni, nella terra che fu di Luigi XIV, di certo non mancano.

Palais Rose, per Messi un castello da quasi 50 milioni

Secondo quanto riportato da il Sun, sarebbe stata la moglie Antonella Rocuzzo a scegliere la nuova dimora della famiglia. In particolare, la modella argentina avrebbe perso la testa per il Palais Rose, gigantesca proprietà da 2000 metri quadrati costruita nel 1899 e valutata da Sotheby’s ben 48 milioni di euro. Al di là del nome suggestivo e dello stile sforzesco, si tratta di una reggia extra lusso. La villa dispone infatti di 30 camere, ma anche di una lussuosa piscina al coperto, una palestra, un cinema privato e perfino un campo da squash.

Messi avrà inoltre l’ulteriore comodità di avere il campo d’allenamento del Psg lontano soli 15 minuti. Il castello, ispirato al famoso Petit Trianon di Versailles, ha ospitato anche l’ex presidente francese Charles De Gaulle per tre giorni nel 1940, durante la Seconda guerra mondiale.