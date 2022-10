Finge di scusarsi con il rivale e lo accoltella, 21enne arrestato a Napoli. Stamattina gli agenti del commissariato Vasto Arenaccia, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in regime degli arresti domiciliari emessa dal g.i.p. del tribunale di Napoli, su richiesta della locale procura, hanno arrestato C.G. classe 2001. Il giovane è gravemente indiziato del reato di lesioni personali aggravate ai danni di un coetaneo avvenute in Piazza Carlo III lo scorso 25 settembre.

Le indagini condotte dalla squadra investigativa del commissariato “Vasto Arenaccia”, coordinate dalla Procura di Napoli hanno permesso di accertare che l’evento delittuoso in esame era scaturito a seguito di una lite, iniziata nella serata dello scorso 24 settembre durante una serata in una nota discoteca di Coroglio. La sera i due giovani incontrati a a piazza Carlo III, lì l’aggressore con la scusa di far pace estraeva un coltello e lo colpiva il rivale con diverse coltellate.

Lo scorso 25 settembre gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa, intervennero in piazza Carlo III per la segnalazione di una persona ferita da arma da taglio.

I poliziotti, giunti sul posto, videro il personale del 118 che trasportava il ferito presso l’Ospedale Vecchio Pellegrini dove, poco dopo, giunse in ausilio una pattuglia del Commissariato Montecalvario. Successivamente gli agenti accertò che lo stesso ebbe una discussione per futili motivi con un altro giovane il quale lo aveva colpito con un coltello per poi allontanarsi a bordo di un’auto.