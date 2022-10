Rapina 2mila euro dalla macelleria a Casavatore, preso dopo il colpo armato

Il 42enne F.G è gravemente indiziato per una rapina condotta a Casavatore lo scorso 29 agosto. Dunque l’uomo è stato e condotto in carcere dai carabinieri su disposizione del Tribunale di Napoli Nord. Le indagini partirono subito dopo l’intervento dei militari in una macelleria dove era stata commessa una rapina. L’uomo con volto travisato e armato di pistola e coltello si era fatto consegnare dal proprietario l’incasso della giornata, ammontante a circa 2mila euro in contanti.

L’autore veniva identificato in brevissimo tempo, grazie alle indicazioni della vittima della rapina, oltre che dall’acquisizione e dall’analisi delle immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza e dall’individuazione dell’autovettura utilizzata dal malvivente. A seguito di una perquisizione effettuata proprio sulla vettura dell’indagato venivano trovati una pistola a salve, tre coltelli e il passamontagna di colore rosso indossato dal rapinatore prima di entrare nella macelleria.