Litiga con la moglie e le dà fuoco: allontanato d’urgenza dalla casa familiare

La Procura di Salerno ha disposto l’allontanamento per l’uomo accusato di avere dato alle fiamme la moglie due giorni fa a Montecorvino Pugliano, in provincia di Salerno. La donna, 51 anni è ricoverata nel Centro Grandi Ustionati del Cardarelli di Napoli. Al momento le sue condizioni sono stabili, ma i medici la sottoporranno a lunghe cure e a diversi interventi chirurgici.

I carabinieri di Battipaglia indagano per ricostruire la dinamica: l’uomo avrebbe dato fuoco alla moglie dopo una lite

Sulla vicenda indagano i carabinieri di Battipaglia, coordinati dalla Procura di Salerno. Gli inquirenti non hanno ancora del tutto chiarito le dinamiche dell’aggressione. Secondo una prima ricostruzione il 15 novembre l’uomo, probabilmente al culmine di una lite coniugale, avrebbe cosparso la donna di liquido infiammabile e avrebbe appiccato il fuoco. La vittima, soccorsa, era stata inizialmente trasportata al Ruggi d’Aragona di Salerno. Lì i medici avevano riscontrato ustioni di secondo e terzo grado al dorso, all’arto superiore destro e alla lingua. Avevano quindi disposto il trasferimento nel centro specializzato di Napoli. Gli investigatori avevano già nei primi momenti individuato il marito, la cui posizione resta al vaglio dell’autorità giudiziaria.

Al marito è stato imposto l’allontanamento dalla casa familiare e dai luoghi frequentati dalla vittima

Nella stessa giornata del 15 la Procura di Salerno (guidata dal procuratore Giuseppe Borrelli) aveva disposto l’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare, “con divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla persona offesa”. La moglie resta intanto ancora ricoverata nel Cardarelli, le ferite non sarebbero molto gravi e la donna, vigile, non è in Terapia Intensiva; domani dovrebbe essere sottoposta ad un primo intervento chirurgico per la pulizia delle ferite, al quale seguiranno quelli di ricostruzione.