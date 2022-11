Osimhen è il miglior giovane emergente del 2022, premiato al ‘Globe Soccer Awards’

Victor Osimhen è il miglior giovane emergente dell’anno. Si sta tenendo in queste ore la finalissima dei Globe Soccer Awards, una delle kermesse calcistiche più importanti in assoluto. E Il centravanti nigeriano del Napoli ha vinto il premio “Emerging Player of the Year”.

OSIMHEN MIGLIOR GIOVANE DELL’ANNO, BATTUTI VALVERDE E GAVI

Osimhen era stato inizialmente selezionato tra i magnifici sette della categoria. Dopo un’ulteriore selezione tra i giurati, è arrivato in “Top Three” assieme ad altri due golden boy, ossia Federico Valverde del Real Madrid e Gavi del Barcellona. Entrambi però già riconosciuti come top player e, quindi, battuti in volata dall’attuale capocannoniere della Serie A.