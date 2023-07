L’esordio a Frosinone, l’ultima in casa con il Lecce: il nuovo calendario del Napoli della stagione 2023/2024

PUBBLICITÀ

Il 5 luglio 2023 si è tenuto il sorteggio del nuovo calendario di Serie A: come nelle precedenti due edizioni, è asimmetrico tra andata e ritorno. Si partirà il 19 agosto e si terminerà il 26 maggio.

Al di là delle pause della nazionale, ovvero il 10 settembre 2023, il 15 ottobre 2023, il 19 novembre 2023 e il 24 marzo 2024, il campionato non si fermerà mai. In campo il 23 e il 30 dicembre, oltre alla giornata prevista per il 6 gennaio, periodo in cui si giocherà per la prima volta la Final Four di Supercoppa (4 e 5 gennaio a Gedda) con protagoniste Inter, Napoli, Lazio e Fiorentina. L’unico turno infrasettimanale si disputerà invece il 27 settembre 2023.

IL NUOVO CALENDARIO DEL NAPOLI

GIRONE DI ANDATA

20/08 – 1° giornata: FROSINONE-NAPOLI

27/08 – 2° giornata: NAPOLI-SASSUOLO

03/09 – 3° giornata: NAPOLI-LAZIO

17/09 – 4° giornata: GENOA-NAPOLI

24/09 – 5° giornata: BOLOGNA-NAPOLI

27/09 – 6° giornata: NAPOLI-UDINESE

01/10 – 7° giornata: LECCE-NAPOLI

08/10 – 8° giornata: NAPOLI-FIORENTINA

22/10 – 9° giornata: HELLAS VERONA-NAPOLI

29/10 – 10° giornata: NAPOLI-MILAN

05/11 – 11° giornata: SALERNITANA-NAPOLI

12/11 – 12° giornata: NAPOLI-EMPOLI

26/11 – 13° giornata: ATALANTA-NAPOLI

03/12 – 14° giornata: NAPOLI-INTER

10/12 – 15° giornata: JUVENTUS-NAPOLI

17/12 – 16° giornata: NAPOLI-CAGLIARI

23/12 – 17° giornata: ROMA-NAPOLI

30/12 – 18° giornata: NAPOLI-MONZA

07/01 – 19° giornata: TORINO-NAPOLI (si disputerà 22-23 gennaio causa Supercoppa)



GIRONE DI RITORNO

14/01 – 20° giornata: NAPOLI-SALERNITANA

21/01 – 21° giornata: SASSUOLO-NAPOLI

28/01 – 22° giornata: LAZIO-NAPOLI

04/02 – 23° giornata: NAPOLI-VERONA

11/02 – 24° giornata: MILAN-NAPOLI

18/02 – 25° giornata: NAPOLI-GENOA

25/02 – 26° giornata: CAGLIARI-NAPOLI

03/03 – 27° giornata: NAPOLI-JUVENTUS

10/03 – 28° giornata: NAPOLI-TORINO

17/03 – 29° giornata: INTER-NAPOLI

30/03 – 30° giornata: NAPOLI-ATALANTA

07/04 – 31° giornata: MONZA-NAPOLI

14/04 – 32° giornata: NAPOLI-FROSINONE

21/04 – 33° giornata: EMPOLI-NAPOLI

28/04 – 34° giornata: NAPOLI-ROMA

05/05 – 35° giornata: UDINESE-NAPOLI

12/05 – 36° giornata: NAPOLI-BOLOGNA

19/05 – 37° giornata: FIORENTINA-NAPOLI

26/05 – 38° giornata: NAPOLI-LECCE