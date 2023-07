Checco Zalone torna in tv, il suo show andrà in onda su Mediaset

PUBBLICITÀ

Checco Zalone tornerà in tv con il suo show che approderà su Mediaset. Si tratta di Amore+Iva, spettacolo teatrale del comico pugliese che è sold out da mesi in tutta Italia. Dunque si prepara al suo sbarco su Canale 5: “E’ un grandissimo piacere e onore ospitare uno speciale che nasce dallo spettacolo di Checco Zalone. Andrà in onda in esclusiva tra metà ottobre e metà novembre, è un colpo di luce”, ha commentato l’amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi.

Barbara d’Urso si scaglia contro Mediaset: “Cancellata senza motivo e preavviso, addio non concordato”

Barbara d’Urso in una intervista a La Repubblica si sfoga e lancia accuse contro Mediaset, colpevole di averla tagliata all’improvviso: ““Il sentimento dominante? Il dolore, unito allo sgomento e alla rabbia. La cosa che mi fa più male è che non mi hanno permesso di salutare il mio pubblico. E con quel comunicato hanno fatto pensare che fossi d’accordo nella decisione: “Canale 5 e Barbara d’Urso hanno concordato che dalla prossima stagione l’artista non condurrà più Pomeriggio 5”. Io non ho concordato niente”. Barbara d’Urso disegna righe su un foglio e racconta: “Voglio dire la mia verità, far sapere come sono andate le cose”. Via da Pomeriggio 5, nessun progetto all’orizzonte con Mediaset, il contratto scade a dicembre. Con un comunicato diffuso il primo luglio, Cologno Monzese le dà il benservito. “Ne ho sopportate tante — forse un giorno lo racconterò — ho messo la testa sotto l’acqua, perché lavoravo con passione. Ma questa volta no”.

La conduttrice riavvolge il nastro dalla metà del dicembre 2007, “quando vengo portata a pranzo, all’Hotel de Russie di Roma, dall’allora direttore di Videonews Brachino, con Crippa, Delogu, Restelli il suo vice Giudici. Champagne, non capivo per brindare a cosa. Sarei dovuta partire, trasferirmi a Milano senza i miei due figli per inventare un programma in diretta, tutti i giorni, Mattino Cinque. 24 ore di tempo per decidere. Inizio questa avventura da cui nasce Pomeriggio 5, poi Domenica live, firmati da me come Live-Non è la d’Urso che dopo tre stagioni, a tre puntate dalla fine, viene chiusa. Motivo? Mai saputo. Chiusa anche Domenica live, creata 14 anni prima, portava grandi risultati — prima di me c’era una soap che faceva l’8% di share, io arrivavo al 20%”. Ora la domenica c’è Silvia Toffanin, compagna di Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset. D’Urso parla di “amore e fedeltà per l’azienda” ricorda della pandemia, “quando nella cattedrale di Mediaset vuota c’eravamo io, l’operatore e il regista, a tenere compagnia al pubblico”