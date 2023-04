“Lo hai sfinito, hai rovinato la sua carriera”. Inulti a Melissa Satta dopo la prima foto con Berrettini

PUBBLICITÀ

Melissa Satta ha aspettato diversi mesi prima di ufficializzare la relazione con il tennista Matteo Berrettini. La showgirl e modella ha postato sulla sua pagina Instagram la prima foto di coppia con il campione di tennis. Non tardano ad arrivare valanghe di insulti.

La prima foto sul Instagram col fidanzato

Un selfie sulla spiaggia: Matteo Berrettini tiene il telefono e Melissa Satta lo abbraccia da dietro dandogli un bacio sulla guancia. È la prima foto ufficiale della coppia ed è stata scattata a Miami. Arrivano subito una valanga di insulti.

PUBBLICITÀ

«E anche questo è pronto per il Grande Fratello», scrive uno. «Fai la fine di Boateng», dice un altro. «C’era una volta un tennista», scrive un utente, seguito da una valanga di offese. «Carriera finita», aggiunge un altro. E ancora: «Berrettini ormai ha smesso col tennis, meglio la Satta». Le critiche sono dirette anche a lei: «Lo hai sfinito», «brava, hai rovinato un top 10».

Gli insulti derivano dal fatto che Melissa Satta aveva raggiunto Berrettini in Florida, dove si è svolta la competizione tennistica Master 1000 Miami. Il tennista è uscito sconfitto dal match, eliminato con un doppio 7-6 da Mackenzie McDonald dopo 2 ore e 18 minuti di gioco. C’è chi, sui social, ha accusato Melissa Satta di aver distratto Berrettini, ma lui ha precisato che la performance è stata inficiata dall’infortunio alla mano.

Come commentano questo odio Melissa Satta e Matteo Berrettini?

La showgirl aveva già commentato l’odio che stava ricevendo «Mi spiace che una cosa totalmente positiva venga poi considerata come una distrazione professionale».

Anche Berrettini aveva commentato «Non sono mai stato vittima di bullismo, ma ho subìto e subisco tuttora il cyberbullismo: non si può immaginare quanto siano brutti i commenti dei follower dopo una sconfitta e quanto possano ferire chi ogni giorno dà il massimo in ogni partita. Le parole, anche quelle degli sconosciuti, hanno un peso: non importa quanti anni hai, quanto successo hai, come sei. Ti entrano dentro».