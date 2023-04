La storia di Mario Mario e Jun è trend su TikTok, la dirette e la storia dell’aereo perso

PUBBLICITÀ

Jun, il tiktoker coreano, sta finalmente arrivando in Italia per incontrare il suo fan e amico Mario Mario.

La raccolta fondi per pagare il viaggio di Jun

Ebbene sì, dopo la raccolta fondi creata proprio per finanziare il viaggio di Juan in Europa, il tiktoker coreano sta finalmente per arrivare in Italia. Jun doveva atterrare in Italia esattamente ieri, 3 aprile. Mario Mario ha mostrato il biglietto in diretta su TikTok, svelando che organizzerà anche due pullman per far conoscere Jun ad alcuni fan.

Mario Mario e Jun stanno dominando i Per Te di TikTok ormai da qualche tempo. Il creator napoletano e lo streamer coreano, innamorato dell’Italia, stanno facendo appassionare migliaia di spettatori alle loro divertentissime live. Dopo varie vicissitudini, Mario Mario ha convinto il ragazzo a venire in Italia.

Di Jun si sa poco: ha 30 anni ed il suo compleanno è il 2 settembre, e che ovviamente vive in Corea del Sud.

Sogno infranto?

L’arrivo in Italia era previsto per il 3 aprile ma c’è stato un problema: Jun ha perso l’aereo. Il ragazzo stava aggiornando i suoi follower sul viaggio: ”Sto bene sono solo un po’ stanco”. Anche il suo amico virtuale Mario Mario gli ha augurato un buon e sereno viaggio prima che prendesse l’aereo: ”Buon viaggio Jun, ti stiamo aspettando!”

Jun è partito con un volo Lufthansa dalla Corea per arrivare a Monaco, dove era previsto uno scalo di tre ore. In serata, poi, sarebbe dovuto ripartire per arrivare finalmente in Italia, a Napoli. Ma qualcosa è andato storto. Infatti Jun non è riuscito a prendere il volo, anche se aveva già imbarcato i bagagli: si era fermato per fare una foto con un fan e l’ha perso.

Mario Mario sta cercando di prenotare un volo per domani, forse alle ore 15.30 da Monaco.