LOL 2, svelati i cachet del programma: quanto hanno guadagnato i concorrenti

Nelle ultime settimane abbiamo assistito al ritorno di LOL, approdato su Amazon Prime Video con la seconda stagione. Il web è stato inondato di meme, ma nonostante ciò sono in molti ad aver trovato le seconda stagione meno divertente della prima. Anche in questo caso, i comici si sono ritrovati chiusi all’interno di un appartamento per circa sei ore. Unico obiettivo: non ridere. L’ultimo rimasto in gara, nonché il vincitore, ha vinto il montepremi da 100mila euro da donare in beneficenza. In molti, dunque, si sono chiesti se i comici fossero stati pagati anticipatamente per prendere parte al comedy show. E così è stato.

Sono diverse, infatti, le testate di gossip nostrane che si sono interessate al cachet dei partecipanti. La cifra più alta – si legge sul web – sarebbe toccata al conduttore, quindi Fedez. Il rapper, confermato già dalla precedente edizione, avrebbe guadagnato 100 mila euro. Al secondo posto il co-conduttore Frank Matano, con 70mila euro.

Il cachet dei partecipanti di LOL

Secondo il sito FantasyNow, i più pagati con 10mila euro a testa per ogni episodio “sono stati il Mago Forest, Virginia Raffaele e Maccio Capatonda. Seguono Diana del Bufalo con 8 mila euro a puntata (48 mila in totale), Corrado Guzzanti: 5 mila euro a puntata (30 mila in totale), Max Angioni: 5 mila euro a puntata (30 mila in totale), Tess Masazza: 5 mila euro a puntata (30 mila in totale), Maria di Biase: 5 mila euro a puntata (30 mila in totale), Gianmarco Pozzoli: 5 mila euro a puntata (30 mila in totale) e Alice Mangione: 5 mila euro a puntata (30 mila in totale)”.