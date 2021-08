Sono 315 i nuovi positivi al Covid in Campania, e il numero ridotto di tamponi eseguito di domenica (ieri solo 6.091 contro gli oltre 15mila di sabato) fa impennare il tasso di incidenza al 5,17%, contro il precedente 2,33.

Un peggioramento frequente nel bollettino del lunedì, che però oggi evidenzia anche cinque nuove vittime, nelle ultime 48 ore, e un peggioramento sul versante dei ricoveri. Salgono infatti le occupazioni dei posti letto, sia nelle intensive (+3 in un giorno, a quota 17) che nelle degenze, che aumentano a 261 (+12).

“Troppe ferie fanno male, a Ferragosto non esagerate”, De Luca avvisa i cittadini della Campania

“Vi prego di non perdere la testa a Ferragosto, vi prego di indossare la mascherina, vi prego di essere responsabili per i vostri figli e di capire che più siamo responsabili e prima finisce questo calvario”. Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in diretta Fb.

Ringrazia il personale medico sanitario, De Luca, “è ormai stremato”. E ribadisce il suo invito a vaccinarsi: “Troppe ferie fanno male, dieci giorni bastano per tirare il fiato e fare l’ultimo tratto di questo cammino contro il Covid”.

“Prendiamoci – aggiunge – queste due settimane dopo di che dovremo prendere misure importanti e credo sia sbagliato, come fa il Governo, prendere mezze misure che hanno come unico risultato prolungare all’infinito la stazione del Covid. Io non avrei dubbi su una decisione a livello nazionale: rendere obbligatoria la vaccinazione”.