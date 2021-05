Luigi Vista è morto del tragico incidente avvenuto intorno alle 13 in via Ferdinando Bocconi. Tragedia avvenuta sulla strada che collega la via Emilia alla tangenziale, proprio nel quartiere di San Maurizio a Reggio Emilia. Dinamica in via di accertamento da parte della polizia Locale intervenuta sul posto. Come riporta il Resto del Carlino si è verificato un incidente frontale tra un’auto, una Fiat Punto, e un camion che proveniva in direzione opposta.

LUIGI MORTO NELL’INCIDENTE

Violento lo scontro di cui è stato vittima il 22enne conducente dell’auto. I sanitari del 118 hanno fatto di tutto per salvare la vita a Luigi. Purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare. Il ragazzo, residente in città, lavorava come idraulico. Illeso, invece, il camionista. Intanto, Anas ha comunicato la chiusura temporanea al traffico, in entrambe le direzioni, dell’ex Sp 114 e dello svincolo numero uno della Ss 722 (tangenziale di Reggio Emilia).

Luigi aveva tanti amici a Torre Annunziata, infatti, molti stanno scrivendo messaggi di cordoglio al giovane. “Oggi purtroppo in un tragico incidente ci ha lasciato un nostro ex giocatore Luigi Vista classe ’99. La Società Biancoverde rivolgono alla Famiglia le più sincere Condoglianze”, scrive sulla pagina Facebook l’Asd Arcetana Calcio.