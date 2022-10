Maestra aggredita a Scampia, denunciato la nonna del bimbo

Maestra aggredita a Scampia, denunciato la nonna dello scolaro. Ieri mattina gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti nei pressi di un istituto scolastico di via Fratelli Cervi per la segnalazione di una lite. I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati dal dirigente scolastico che ha raccontato che, poco prima, il padre di un alunno si era presentato a scuola per far uscire anticipatamente il figlio rifiutandosi di firmare il modulo scolastico previsto.

Nell’istituto è arrivata anche la nonna del bambino che aveva prima iniziato ad insultarla e minacciarla per poi minacciare anche una docente fino a spingerla, facendola rovinare a terra. Dunque gli agenti hanno denunciato la donna, una 55enne napoletana, per minacce a Pubblico Ufficiale e lesioni personali.