Da Napoli alla Sicilia con 29 chili di ‘fumo’, scarcerato D’Ambrosio

Scarcerato con accuse cadute. Questa la decisione della Corte d’Appello di Reggio Calabria nei confronti di Gennaro D’Ambrosio, 30enne di Ponticelli condannato in primo grado a due anni. D’Ambrosio, difeso dagli avvocati Giuseppe Milazzo e Immacolata Romano, era stato arrestato nell’agosto del 2021. I suoi legali che peraltro avevano già fortemente ridimensionato le accuse a suo carico in primo grado, grazie alla forza delle loro argomentazioni, sono riusciti a convincere i giudici che hanno così disposto la scarcerazione dell’uomo.

D’Ambrosio era stato arrestato in flagranza di reato a Villa San Giovanni il 27 agosto 2021 perché trovato in possesso di 29 chili di hashish. Proprio sulla base della quantità della sostanza stupefacente rinvenuta, la Procura aveva insinuato legami con la criminalità organizzata. I suoi legali in primo grado avevano già ribadito che non vi fosse nessun elemento concreto agli atti a supporto di questa tesi.