Picchia la mamma e la zia in casa, arrestato in provincia di Napoli. Stanotte i carabinieri della sezione radiomobile di Castello di Cisterna sono intervenuti in Via San Giovanni Battista nel comune di Marigliano. Un 48enne del posto, probabilmente in ubriaco, ha aggredito la madre e la zia di 76 e 67 anni. Le ha colpite con calci e pugni per motivi ancora sconosciuti.

Le due donne sono state soccorse da un’ambulanza: una è stata portata all’ospedale di Nola, l’altra all’ospedale del Mare. Sono entrambe in prognosi riservata. Il 48enne è stato arrestato per lesioni aggravate e portato in carcere nel penitenziario di Poggioreale.

GLI ARRESTI DELLA SCORSA SETTIMANA

La scorsa settimana i carabinieri hanno condotto diversi interventi dopo i casi di violenza domestica. Nel quartiere Piscinola i Carabinieri della stazione Napoli Marianella intervenivano dopo una una segnalazione al 112 riguardante una “persona in stato di agitazione”. Dunque i militari raggiungevano l’appartamento in questione dove vivevano un 20enne e sua madre di 48 anni. Il ragazzo era agli arresti domiciliari e poco prima aveva minacciato e aggredito per denaro chi le aveva donato la vita. La vittima raccontava ai Carabinieri mesi di aggressioni mai denunciate o per paura o speranza che le cose potessero cambiare. Il 20enne veniva arrestato.

A Sant’Anastasia i Carabinieri della locale stazione arrestavano per maltrattamenti e lesioni personali un 30enne del posto. Segnalazione anonima e richiesta di aiuto al 112. I Carabinieri intervenivano nell’appartamento dove vivevano i 2 figli con la propria madre. La signora aveva 55 anni mentre i suoi due figli avevano 30 e 14 anni. Urla e schiamazzi attiravano l’attenzione e ai militari basta poco per comprendere cosa stava avvenendo. Il più grande dei figli aveva aggredito violentemente sua madre per denaro. Ha picchiato anche suo fratello che tentava di difendere sua mamma. Il giovane è stato arrestato dopo aver condotto le terribili violenze.