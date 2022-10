Il Napoli supera anche il Real Madrid, decima vittoria consecutiva: è leader in Europa

Il Napoli svetta sul cielo d’Europa dopo la vittoria di ieri contro il Bologna. Il successo ha determinato un record importante per i partenopei. La squadra di Spalletti ha infatti raggiunto l’obiettivo di 10 le vittorie consecutive fra tutte le competizioni. Scavalcato il Real Madrid fermo a 9. Intanto la rosa, guidata da Kvara, Anguissa e compagni, si godono gli apprezzamenti.

La statistica

Il Napoli nelle ultime 10 gare ha dunque conseguito 10 vittorie. Se guardiano le squadre affrontate, vediamo che ci sono state anche sfide di un certo calibro. Infatti sono state battute Lazio, Liverpool, Ajax (ben due volte) e Milan. Fermi a 9 i Blancos del Real Madrid, della vecchia conoscenza azzurra Carlo Ancelotti; per loro, lo stop è arrivato, dopo i 9 successi, il 2 ottobre contro l’Osasuna con un pareggio per 1-1 in trasferta, con tanto di rigore dell’1-2 sbagliato da Karim Benzema.

I numeri del Napoli

I successi in Europa vedono il Napoli al primo posto nel girone di Champions League a punteggio pieno (unica nella competizione insieme ai bavaresi del Bayern Monaco, secondi però in campionato), oltre che in cima alla classifica della Serie A sopra l’Atalanta seconda. Sono 32 le reti segnate dagli azzurri negli ultimi 10 successi, mentre sono 10 quelli subiti. Una differenza reti di +22 aiutata sicuramente dai 17 gol fatti in Champions in 4 partite giocate (strepitosa media di 4,25 goal a partita), di cui 10 solo agli olandesi dell’Ajax. Ed è una strana successione di numeri 10 che di sicuro fa sognare i tifosi azzurri richiamando alla memoria del più grande.

Medie da record per gli azzurri

In serie A la media è di 2,5 a partita, per un totale di 42 marcature in 14 apparizioni, media esatta di 3 gol. Tale statistica vede gli azzurri al terzo posto in Europa, dietro Bayern Monaco a 3,07 e Manchester City a 3,12. In Champions invece è il miglior attacco, e continuando con questa media gol e arrivando a quota 26, supererebbe il record di 25 reti detenuto dal PSG 2017-2018 per il maggior numero di gol segnati in un singolo girone Champions.