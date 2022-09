Cassano: “Maradona ha vinto con degli scappati di casa”, l’ex Napoli Renica lo zittisce

Antonio Cassano la spara grossa. L’ex talento di Bari vecchia, appesi gli scarpini al chiodo, si è dato alla carriera da “opinionista social”. Ospite di Muschio Selvaggio, il podcats di Fedez e Luis Sal, Fantantonio ha spiegato che “Maradona ha vinto il primo scudetto con degli scappati di casa in squadra. Il secondo era una squadra decente“.

Una dichiarazione che non è passata inosservando, toccando in prima persona i tifosi azzurri e soprattutto gli ex calciatori azzuri che quel tricolore lo hanno vinto con merito sul campo. Tra loro anche Alessandro Renica, che commentando l’uscita di Cassano sui social scrive: “Quello che è scappato, è il tuo cervello! Irrecuperabile“. Lo storico libero, che a con la maglia del Napoli ha giocato 136 partite di campionato e vincendo due scudetti, due Coppe Italia, una Coppa Uefa e una Supercoppa Italiana, dal 1985 al 1991, si è sentito ovviamente tirato in causa.

Le formazioni scudettate del Napoli

87/88′ Garella, Bruscolotti, Ferrara, Bagni, Ferrario, Renica, Carnevale, De Napoli, Giordano, Maradona, Romano.

89/90′ Giuliani, Ferrara, Francini, Crippa, Alemao, Zola, Baroni, Corradini, Fusi, Mauro, Careca, Maradona, Carnevale.