Tragedia ad Aversa: giudice ucciso da un colpo di pistola nel proprio appartamento 

Nella notte di martedì e mercoledì ad Aversa una giudice è stata rinvenuta senza vita nella propria abitazione, a darne l’allarme sono stati i vicini.

Lo sparo e poi il ritrovamento del giudice

Aveva quarantasette anni e da subito l’ipotesi è quella del suicidio. Il triste ritrovamento è a punto avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì quando i vicini allarmati da un rumore sospetto hanno deciso di chiamare i carabinieri. Il “rombo” sentito dai dirimpettai della giudice era stato appunto provocato dallo sparo di una pistola. A seguito dell’inconfondibile rumore i vicini hanno allertato le autorità per verificare la situazione.

Così gli agenti sono giunti sul luogo, per la precisione in una palazzina di Piazza Sant’Anna fuori le mura. Qui infatti si trovava l’appartamento della giovane giudice ma all’arrivo dei carabinieri la tragedia era stata sfortunatamente già compiuta. Una volta entrati all’interno dell’abitazione infatti i militari dell’Arma hanno ritrovato il corpo della donna. I militari non hanno quindi potuto fare nient’altro se non constatarne il decesso. Nel paese la morte della giudice ha lasciato molti senza parole. Sin da subito, date le dinamiche, si è ipotizzato che la giovane giudice abbia compiuto il triste gesto suicidandosi.