Addio alla professoressa Margherita, Somma Vesuviana piange la 34enne

Ieri pomeriggio Margherita Giordano ha perso la vita in un tragico incidente avvenuto all’incrocio tra corso Italia e corso Libertà a Bolzano. La 34enne è stata investita da un camion betoniera mentre attraversava la strada: disperato è stato l’intervento dei soccorsi per rianimare la giovane donna. La professoressa era originaria di Somma Vesuviana ma si era trasferita in Alto Adige dove insegnava alla scuola Alfieri.

“Sentite condoglianze alla famiglia Giordano per la perdita della giovane figlia Margherita, insegnante a Bolzano e originaria di Somma Vesuviana. Davvero impensabile, trovare la morte nel luogo scelto per realizzare i propri sogni! Che il Signore l’abbia in gloria e dia la forza ai genitori, e quanti l’amavano per superare questo tragico momento“, scrive il sindaco Salvatore Di Sarno.

LE DEDICHE PER MARGHERITA

“Ancora un lutto! Purtroppo un incidente accorso a Bolzano, ha portato via la figlia di un carissimo amico e collega Salvatore Giordano. Inutile descrivere l’infame dinamica del sinistro, ma ricordiamo la giovane età della ragazza, lei Margherita Giordano anni 34 insegnante, e figlia del carissimo amico Salvatore, a lui e alla sua famiglia le più sentite condoglianze da SantanastssiaOGGI e dallo scrivente Ciro Colombrino“, questo il post di cordoglio pubblicato su Facebook.

Il segretario regionale della Uil Scuola Marco Pugliese dedica un pensiero alla scomparsa di Margherita Giordano: “Siamo addolorati ed affranti per una tragedia che colpisce una collega entusiasta ed appassionata. Un lutto profondo per tutto il mondo della scuola altoatesina. L’intero sindacato si stringe alla famiglia, all’istituto comprensivo e a tutti i colleghi che hanno amato ed apprezzato il lavoro di Margherita”