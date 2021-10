“È un nuovo giorno di lutto. Bacoli perde il suo piccolo Mario Capuano, 20 anni. Ha lottato tanto. Purtroppo, ce lo ha portato via un male atroce. A nome di tutta la comunità bacolese, mi stringo al dolore della famiglia. Alla mamma, Matilde. Al papà, Ciro. Sono ore tremende per la nostra città che, dopo il giovane Alessandro Lucci, vede volare in cielo un altro angelo. Non esistono parole per commentare di un ragazzo. Solo il silenzio”. Così il sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione.

Alessandro ucciso dalla malattia a 23 anni, la notizia sconvolge Bacoli [Articolo del 22 ottobre 2021]

La città di Bacoli piange Alessandro Lucci, il 23enne che è deceduto dopo aver ha lottato contro una lunga malattia. I funerali del 23enne si terranno domani nella Parrocchia di Sant’Anna. Le esequie partiranno dall’ospedale Cardarelli di Napoli e arriveranno nel comune flegreo. “Bacoli piange la scomparsa del giovane Alessandro, 23 anni, che ha lottato a lungo contro la leucemia. Ci stringiamo al dolore della famiglia, degli amici. Nel silenzio. Abbraccio forte il papà Antimo, e la mamma Anna Maria. È un lutto tremendo, che devasta la nostra comunità“, scrive il sindaco di Bacoli, Josi della Ragione.

“E ti voglio ricordare bambino, quando correvi a casa con Emanuela, dicevi che era la tua fidanzatina, mi hai diviso il . Non sono nemmeno riuscita a vederti tornare a casa ma a mamma dicevo sempre, dai i miei saluti, tvb Alessandro Lucci, che Dio ti abbia in gloria. E che ora inizia la tua serenità proprio perché sei un angelo”, scrive Loredana. La notizia ha colpito anche Sasi: “Non ci credo…riposa in pace amico mio”.