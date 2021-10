Napoli. Corteo contro il green pass sui luoghi di lavoro: "Strumento di controllo sociale''

In corteo tra le strade della città per chiedere il ritiro dell’obbligo del green pass sui luoghi di lavoro. I dipendenti della manutenzione stradale di Napoli e Caserta aderenti al Si Cobas, tornano quest’oggi a mobilitarsi contro il lasciapassare verde per accedere alle aziende. A organizzare la marcia, molti dei dipendenti della società Manutenzione Scarl in precedenza aderenti al gruppo dei Banchi Nuovi. Il corteo, partito da piazza Dante, ha come approdo finale la Prefettura di Napoli.

Le condizioni di lavoro

Dal Sì Cobas parlano di «rabbiosa reazione repressiva del governo Draghi contro le proteste per l’obbligo del lasciapassare» e di un «valore tutto politico del green pass» che a loro dire rappresenterebbe «uno strumento di disciplinamento e di controllo sociale per giustificare ed imporre la svolta autoritaria in atto» e che sarebbe votato alla «strategia che mette al centro la difesa dei profitti e l’incremento dello sfruttamento da far passare proprio in nome del clima di emergenza e di unità nazionale».