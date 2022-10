Mascherine in Campania, nuova ordinanza di De Luca: sfida al Governo Meloni

Mentre il nuovo Governo Meloni annuncia la fine dell’obbligo delle mascherine nelle strutture sanitarie, arriva l’ordinanza di risposta del presidente della Regione Campania. Poco fa, infatti, Vincenzo de Luca, ha confermato l’obbligo delle mascherine in tutte le strutture sanitarie.

La Regione Campania ha disposto la conferma dell’obbligo delle mascherine per il personale medico, sanitario e per i visitatori delle strutture ospedaliere e nelle Rsa. Il Presidente De Luca si dimostra ancora una volta intransigente contro la lotta alla pandemia.

Le nuove disposizioni del Presidente della Regione Campania sulle mascherine

Proprio oggi, il Presidente della regione Campania Vincenzo De Luca promulga la nuova normativa circa l’obbligo delle mascherine. Il Presidente dichiara, infatti, che solo grazie alle numerose cautele prese in Campania, come l’obbligo vaccinale e l’obbligo delle mascherine, si è potuto contenere il contagio da Covid19. Pesanti anche le multe in caso di infrazione delle norme: si va dai 500 ai 5mila euro di multa per chi sarà sospeso senza la mascherina nei luoghi in cui resterà l’obbligatorietà. Il permanente livello di contagio preoccupa De Luca che si vede, quindi, obbligato alla prudenza per poter proteggere pazienti e fasce deboli e nelle Rsa. Il livello dei contagi è in forte aumento, in particolar modo in Campania.

Le decisioni di De Luca in contrasto con quelle del nuovo Governo Meloni

La decisione di De Luca è in controtendenza rispetto a quanto, invece, intende fare il nuovo Governo Meloni. Oggi il tema verrà affrontato nel corso del Consiglio di Ministri che si riunirà alle 12. Si deciderà anche sull’obbligatorietà delle vaccinazioni per il personale medico e infermieristico oltre che sulla questione mascherine. Definisce “una forma di violenza verso i più fragili” l’abolizione di qualsiasi forma di prevenzione contro il contagio. Il nuovo presidente Giorgia Meloni, infatti, ha preannunciato di voler segnare un primo atto di discontinuità rispetto alle precedenti norme nella gestione della pandemia da Covid19. Dal primo novembre, infatti, non si vorrebbe rinnovare l’obbligo di mascherine in ospedali e non vigerà più l’obbligo vaccinale per chi esercita la professione sanitaria con la conseguente abrogazione delle sanzioni per l’inosservazione dell’obbligo.

Questo tra De Luca e Meloni potrebbe essere solo un assaggio di scontro su temi di livello nazionale. E’ noto, infatti, che il Presidente della Regione Campania voglia conquistare la segreteria nazionale del Pd e contrapporsi, dunque, come leader nazionale del nuovo governo di centrodestra.