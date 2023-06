Max Biaggi ritrova l’amore, la nuova fiamma è una ballerina di Napoli: ha 29 anni in meno dell’ex pilota

PUBBLICITÀ

Il pilota motociclistico, Max Biaggi, è stato fotografato dai paparazzi insieme alla sua nuova fidanzata: Virginia De Masi. Gli scatti mostrano i due a Formentera travolti da un amore passionale tra carinerie e coccole bollenti in spiaggia.

Una storia alla luce del sole

Diversamente da come di solito accade per le celebrità, l’ex campione di MotoGp si dimostra propenso a mettere in evidenza la sua nuova storia d’amore. La dolce metà è Virginia De Masi, una ballerina napoletana di 29 anni più giovane. Gli scatti che li rendono protagonisti li scorgono di mattina sulle spiagge gettonate mentre di sera nei locali più famosi. In spiaggia si può notare, grazie alle foto scattate, quanto i due stiano vicino l’uno all’altra e siano reciprocamente attratti. Virginia sfoggia un bikini blu valorizzato dal suo fisico sensuale e tonico, Max Biaggi l’abbraccia mentre sono ancora in acqua e poi la stringe e la coccola sul lettino. Verso sera i due vanno a cena in un ristorante cool della zona.

Max Biaggi e Virginia De Masi

Dalle fotografie è palese che tra i due pare sia scoccata la scintilla e la passione. Atteggiamenti dolci, abbracci e tanto altro chiariscono che oltre all’attrazione si sia istaurato un sentimento profondo e che il dio dell’amore abbia fatto centro con i suoi dardi. La questione età, lui 52 anni lei 23, pare non essere un problema per i due che vivono serenamente la loro permanenza a Formentera.

Chi è Virginia De Masi

L’attuale fidanzata di Max Biaggi, con la quale il pilota motociclistico ha riscoperto l’amore ha 29 anni meno di lui. La 23enne è una talentuosa ballerina napoletana che sin da bambina ha dimostrato di avere le idee chiare sul fidanzato che avrebbe voluto. “Non esiste il principe azzurro, questo esiste solo nelle favole e nel balletto. Accanto a me desidero un uomo di carattere e, soprattutto di cultura. Un uomo che abbia i cosiddetti attributi“ Questa una dichiarazione che Virginia rilasciò anni fa ad un giornale locale.

Le ex di Max Biaggi

Prima di intraprendere la relazione con Virginia, Max Biaggi ha avuto varie storie d’amore. Alcuni mesi fa ha rotto con Francesca Semenza con la quale aveva intrattenuto una relazione di 5 anni. Prima ancora c’era Bianca Atzei, ad oggi mamma di un bambino avuto con Stefano Corti. Facendo un ulteriore passo indietro c’era Eleonora Pedron con la quale si era sposato. Oltre a queste relazioni più importanti non si escludono frequentazioni e flirt passeggeri con Claudia Schiffer, Naomi Campbell, Adriana Volpe, Valentina Pace e Anna Falchi. Chissà, invece, quale sarà il destino di questa nuova storia d’amore, soltanto il tempo sarà rivelatore.