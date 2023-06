Enrico Papi si confessa: “Sono fluido, mia moglie ha sempre capito”

PUBBLICITÀ

Importanti rivelazioni sono quelle che concernono la vita privata di Enrico Papi. Il conduttore italiano si definisce fluido pur non credendo pienamente alle etichette specifiche. Racconta poi vicende e idee che hanno caratterizzato la sua vita lontano dai riflettori.

Enrico Papi: “Nel matrimonio si diventa come parenti”

“Abbiamo affrontato momenti particolari contrassegnati da notevoli difficoltà. Credo che in queste circostanze esistano due soluzioni: Risolvere il risolvibile o comprendere in che modo sia arrivata la fine. Nel caso in cui si scegliesse l’ultima opzione credo che bisogni comprendere come imporla senza fare del male a nessuno. E’ meglio una separazione serena che un matrimonio infelice. Mia moglie si è sempre dimostrata molto comprensiva, soprattutto rispetto al fatto che io fossi fluido. Non comprendo sinceramente quelle coppie che dicono di mantenere viva la passione anche dopo anni. E’ da ricovero, nel matrimonio si diventa come parenti e l’incesto anche no, grazie. Tanti elementi possono cambiare in una relazione, l’importante è che non si perda il rispetto. La fedeltà è una bugia che si dice sapendo di mentire”. Queste le parole di Enrico Papi.

“Sono attratto dalla bellezza, mia moglie lo sa”

“Credo che il tradimento venga ritenuto impropriamente come qualcosa di negativo. Ritengo che frequentemente le persone lo sopravvalutino. Ovviamente dipende dal tipo di tradimento. Raffaella (moglie di Enrico Papi) sa perfettamente che sono una persona curiosa per natura e che sono attratto dalla bellezza. Non siamo una coppia libertina ma tra di noi non c’è ipocrisia. Nessuno dovrebbe essere il proprietario dell’altro, tutti dovrebbero avere la libertà di fare ciò che vogliono. Quando mi capita di vedere dei profili di coppia sui vari social: WhatsApp o Instagram, tremo. Con questo non dico di non avere sentimenti, non sono di certo un’esteta, io vado oltre. Mi ritengo fluido anche se non ho mai creduto alle etichette”.