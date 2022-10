Blitz sul corso di Melito, sequestrati 5 quintali di fuochi d’artificio

Blitz in negozio a Melito, sequestrati 5 quintali di fuochi d’artificio. Ieri gli agenti della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale hanno effettuato un controllo in un esercizio commerciale di articoli pirotecnici di corso Europa a Melito di Napoli dove hanno rinvenuto 289 pezzi di fuochi d’artificio per un peso lordo di circa 5 quintali, di cui 155 kg di massa attiva, appartenenti alla categoria “F2” per i quali occorre una licenza prefettizia di cui il gestore era sprovvisto. L’uomo, un 52enne di Mugnano di Napoli con precedenti di polizia, è stato denunciato per fabbricazione o commercio abusivi di materie esplodenti, mentre il materiale esplodente è stato sequestrato .

Casalnuovo: sorpreso con la droga in casa. Arrestato.

Stamattina gli agenti del Commissariato di Acerra, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno effettuato un controllo in via Virnicchi a Casalnuovo presso l’abitazione di un uomo dove, in un borsello, hanno rinvenuto 5 involucri del peso di circa 488 grammi di cocaina mentre, nell’armadio della camera da letto, hanno trovato un’altra borsa contenente circa 206 grammi della stessa sostanza, due bilancini, due smartphone e diverso materiale per il confezionamento della droga. V.T., 32enne acerrano, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. estato per furto in abitazione, mentre gli utensili sono stati restituiti alla proprietaria.