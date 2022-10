Incendio in un ‘basso’ a Napoli, vigili del fuoco in azione tra le auto in divieto

Oggi pomeriggio è scoppiato un incendio in un basso situato in via Salita Pontecorvo a Napoli. I vigili del fuoco hanno subito spento le fiamme: riscontrati danni al locale nessun ferito, fortunatamente l’abitazione era vuota. Purtroppo hanno avuto difficoltà a parcheggiare i vigili del fuoco a causa dei soliti automobilisti indisciplinati che parcheggiano le auto lungo la via, nonostante viga un divieto di sosta di 24 ore.

IL VIDEO