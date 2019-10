Milly D’Abbraccio dice addio, lascia la scena: “Non lo farò più”

Milly D’Abbraccio, ex pornostar, vuole ritirarsi dalle scene del mondo dello spettacolo e vivere solo nei ricordi dei suoi tantissimi fans. «Le luci della ribalta non mi attirano più, oggi viviamo in un mondo globalizzato dove apparire ed essere sempre presenti sui social con una visibilità ossessiva sembra quasi la normalità – ha dichiarato -. Secondo me oggi l’assenza è più presenza della presenza stessa; apparire a tutti i costi non serve, io ho già dato! Voglio dedicarmi a me stessa, ai miei due figli e alle mie passioni; sto per cambiare casa e sto ancora decidendo dove andare a vivere, ma un luogo vale l’altro ma molto probabilmente sceglierò il Veneto».

Milly D’Abbraccio va in pensione