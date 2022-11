Minacciano una donna e massacrano di botte il fidanzato, nei guai due casertani

Quattro giovani di Caserta sono stati denunciati per aver molestato una ragazza e massacrato di botte il fidanzato intervenuto per difenderla. Nei loro confronti, il Questore di Latina ha emesso il daspo urbano, con divieto di avvicinarsi a qualsiasi locale pubblico della città.

MINACCE E PERCOSSE, I FATTI DAVANTI AD UN RISTORANTE DI GAETA

L’aggressione è avvenuta davanti ad un ristorante di Gaeta. Le indagini sono state svolte dalla Polizia di Stato. Secondo le ricostruzioni degli investigatori il gruppetto, tutto proveniente dal Casertano, aveva iniziato a molestare una ragazza nei pressi dell’attività commerciale ed era passato alle minacce. A quel punto era intervenuto il fidanzato, che aveva tentato di difendere la giovane. E i quattro, quindi, se l’erano presa anche con lui: gli si erano scagliati contro e avevano preso a colpirlo, dando il via a un pestaggio feroce che aveva costretto l’uomo al ricovero in ospedale con ferite giudicate guaribili in venti giorni.

La Polizia ha identificato il gruppetto e subito sono scattate le denunce. A cui ha fatto seguito l’emanazione del daspo urbano nei loro confronti. Daspo che prevede il divieto di “frequentare locali pubblici o aperti al pubblico destinati alla somministrazione di alimenti e/o bevande quali pub, taverne, bar e ristoranti nonché locali di pubblico intrattenimento quali discoteche, locali notturni, locali da ballo”. In caso di violazione, comporta il rischio di reclusione da 6 mesi a due anni e una multa da 8mila a 20mila euro.

UNA SETTIMANA FA PRECEDENTE DI AGGRESSIONE A FORMIA

Appena una settimana fa, nelle vicinanze di Gaeta, precisamente a Formia, era scattato il daspo urbano nei confronti di due ragazzi, un napoletano e un fiorentino, per un episodio di rissa davanti ad un ristorante del comune laziale.