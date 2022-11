Rissa sul lungomare di Formia tra napoletani e fiorentini, arriva il provvedimento

Il questore di Latina, su proposta del Commissariato di Formia, ha emanato due Daspo della durata di 1 anno nei confronti di due giovani, un 23enne di Napoli e un 20enne di Firenze. La causa è da attribuire ad una violenta rissa scatenatasi sul lungomare di Formia. Rissa iniziata prima con un litigio all’interno di un noto locale, e poi degenerata nelle vie adiacenti. Molte le persone coinvolte, anche armate di bastoni e oggetti contundenti. A riportarlo è FirenzeToday.

RISSA SUL LUNGOMARE DI FORMIA, DASPO DI 1 ANNO PER I DUE GIOVANI

I due giovani, medicati poi presso il locale pronto soccorso, hanno riportato ferite giudicate guaribili, rispettivamente, in 10 e 25 giorni. Per i fatti, i due giovani sono stati denunciati in stato di libertà per il reato di rissa aggravata in concorso con persone in corso di identificazione. Scatta così il divieto, per il periodo loro imposto, di frequentare locali pubblici o aperti al pubblico. Non potranno quindi frequentare pub, taverne, bar e ristoranti nonché discoteche, locali notturni, locali da ballo, ed affini ricadenti nell’area della movida del Comune di Formia.

In caso di violazione i destinatari della misura rischiano la reclusione da 6 mesi a 2 anni e la multa da 8.000 a 20.000 euro.