“Mio padre ha perso 100 euro”, l’annuncio social dà il via ad una colletta: il bel gesto a Mugnano

“Mio padre ha perso 100 euro dalla tasca, il percorso che ha fatto è da via San Lorenzo a via Roma. Qualcuno di buon cuore che li ha trovati se li potrebbe restituire, sono soldi sudati e ci occorrono per mettere il piatto a tavola. Sarà data una ricompensa per il buon cuore se vengono restituiti, grazie mille“. Con queste parole un utente Facebook di un gruppo di Mugnano ha chiesto aiuto ai suoi concittadini. Una richiesta semplice e onesta. All’interno della quale la persona in questione non ha sentito di dover specificare quanto, in realtà, quei soldi fossero importanti e necessari per la sua famiglia.

Uno spirito che è stato accolto subito dagli altri utenti del gruppo. In tantissimi immediatamente si sono messi a disposizione non – ovviamente – ad andare a caccia di quei 100 euro smarriti, quanto di fare una colletta per renderne altrettanti alla famiglia dell’autore del post. C’è voluto davvero pochissimo perché la solidarietà si diffondesse a macchia d’olio e in tanti si siano mostrati pronti a partecipare.