Miriana Trevisan, terrore per la show girl napoletana: “Mi hanno aggredita”

La show girl napoletana Miriana Trevisan, ex di “Non è la rai”, ex protagonista del “Grande fratello vip 6”, ha dichiarato di essere stata aggredita.

Aggressione contro Miriana Trevisan

Miriana Trevisan si trovava in un parco di Roma insieme al suo amico, Alessandro Duchetti, per fare delle fotografie. Però a un certo punto un uomo si è avvicinato a loro minacciando la donna. Quest’energumeno ha poi iniziato a tirargli contro dei bidoni pieni bottiglie di vetro e contemporaneamente ha urlato contro Miriana Trevisan insulti riguardante il suo cu*o, che non possono essere riportati.

La denuncia della show girl

A denunciare l’accaduto in seguito è stata la stessa show girl che tramite le sue pagine social ha raccontato cosa le è successo. Con voce tremolante Miriana Trevisan in un filmato su Instagram ha dichiarato: “Siamo appena stati aggrediti, ci hanno tirato delle bottiglie. Stavamo facendo delle foto e all’improvviso ci ha tirato addosso un bidone con delle bottiglie, minacciandoci di andarcene. Mi ha detto cose in inglese che hanno a che fare con il mio cu*o che non voglio ripetere.”

L’aiuto di un ragazzo

L’uomo, straniero, probabilmente era ubriaco. Ma per fortuna le due vittime hanno trovato l’aiuto in un ragazzo che li ha accompagnati di corsa alla loro auto. tutto l’accaduto viene riportato sempre da Mariana che tramite social ha poi continuato dicendo: “Puzzava d’alcol, era sporco, ed era in bici, ci ha seguiti ma abbiamo chiesto subito aiuto a un ragazzo che ci ha accompagnati in macchina. Ho avuto paura che mi volesse tagliare con un vetro.”

Miriana Trevisan alla ricerca dell’aggressore

Una volta rientrati in auto però prima di chiamare la polizia Miriana Trevisan e Alessandro si mettono alla ricerca dell’aggressore nel tentativo di riprenderlo: “Ora chiamiamo la polizia, facciamo tutto ciò che c’è da fare. C’erano anche dei bambini, si sono spaventati tutti. Vorrei però riprenderlo.” Queste le ultime parole di Mariana.

Purtroppo però, il giro di perlustrazione fatto da Miriana Trevisan e Alessandro Duchetti verso il parco non ha portato risultati: l’uomo non è stato ritrovato.