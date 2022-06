Spaghettata da 4000 euro, l’amara sorpresa per quattro turisti a Venezia

L’estate è arrivata e con lei tanti turisti, Venezia si è ripopolata e fra i tanti arrivi anche i quattro “colpevoli della pastasciutta”. I turisti sono una risorsa fondamentale per l’economia italiana. Tra i settori che più hanno risentito della crisi da Covid e che più “è mancato” spicca proprio lui: il turismo.

Venezia è una delle mete più ambite dai turisti di tutto il mondo, la sua particolarissima condizione geografica la rende unica al mondo. La città è infatti già piena di curiosi turisti intenti a godere dello spettacolo che la città ha da offrire. Tra i canali, le meravigliose opere d’arte e la cultura dell’enogastronomia i turisti sembrano pronti per vivere l’estate della “dolce vita” italiana. Non tutti i turisti, però, sono meritevoli d’elogio, spesso infatti capita che deturpino opere d’arte o che conducano comportamenti inadatti.

Il “curioso” pranzo dei turisti

L’ultimo episodio a Venezia segnala come alcuni non abbiano rispetto per l’ambiente che li circonda o come, quantomeno, non riescano a riconoscerne l’importanza. Venezia è già vittima da tempo dei “tuffi” nei canali ed ora è toccato alla vera di un pozzo. In un campo adiacente alla basilica di San Nazzaro, quattro turisti hanno deciso di pranzare attorno ad una vera. La vera è la balaustra di protezione chiusa vicino al foro del pozzo, spesso non è formata da una semplice grata ma si presenta come una vera è propria opera d’arte.

I quattro turisti, due tedeschi e due cechi, non riconoscendo l’importanza della vera o semplicemente tralasciandola, hanno pensato bene di sfruttare il piano come “tavolo da picnic“. I quattro hanno infatti imbandito una tavola attorno alla vera con tanto di sedie, stoviglie e bottiglia di vino per poi procedere nel loro pranzo. La curiosa scena ha da subito richiamato gli occhi dei passanti. Passanti e residenti hanno infatti tartassato di telefonate le autorità per far si che la tavola dei quattro venisse “sparecchiata”. Una pattuglia li vicino è infatti intervenuta pochi minuti dopo.

Venezia è una città spesso cara, si sa, probabilmente era noto anche ai quattro che però mai avrebbero immaginato di pagare 1050 euro a testa per un piatto di pasta. Il vigile infatti alla visione della scena ha multato i quattro per un totale di circa 4000 euro. Dopo la multa ai quattro è stato chiesto di “sparecchiare” la vera e di allontanarsi. I vigili hanno contestato ai quattro turisti non solo di aver pranzato su di una vera da pozzo, ma anche di aver bevuto alcol con una bottiglia di vetro lontani da un locale e di averlo fatto dopo le ore 22. Più di una, oltre a quella eclatante, le mancanze compiute dai quattro turisti a motivare l’ingente multa.