Mugnano prega per Giovannino, il giovane ha avuto un delicato intervento al cuore

PUBBLICITÀ

E’ in coma dopo aver avuto un intervento al cuore, tutta Mugnano prega per Giovannino. Il giovane ragazzo di 25 anni è stato operato una settimana fa nell’ospedale napoletano, sui social gira l’appello per la donazione del sangue. “È una cosa importantissima chi può dare una mano può salvare una vita!”, scrivono gli amici. Ora è in terapia intensiva. L’amico Alfonso spera in un miracolo e prega la Madonna dell’Arco a cui è devoto nella speranza che Giovannino sia presto bene.