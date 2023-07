Furto con scasso in un negozio nel Napoletano: “Me li sono trovati davanti”

PUBBLICITÀ

Ennesimo furto nel Napoletano. La notte scorsa cinque banditi si sono introdotti all’ interno di un negozio di abbigliamento a Poggiomarino dopo aver scassinato saracinesca e vetrata.

A denunciare l’episodio è il titolare dell’attività commerciale che si è rivolto al deputato dell’alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli:

“Sono un commerciante onesto, un ragazzo che ha fatto tanti sacrifici per realizzare un suo sogno e questa notte mi è stato spezzato il cuore.

Ho subito un furto nel mio negozio da parte di 5 criminali incappucciati e muniti di torce da minatori. Io abito vicino alla mia attività e quindi quando mi sono accorto del furto sono sceso immediatamente e me li sono trovati davanti.

Ho subito un danno ingente, sono distrutto mentalmente e fisicamente ma non voglio darla vinta a loro…”.

“Cittadini, negozianti e imprenditori sono esasperati e terrorizzati. Come biasimarli? Siamo ben oltre l’emergenza ma nonostante chiediamo da mesi e mesi un nuovo piano sicurezza non si vede nulla di concreto e risolutivo all’orizzonte.”- ha dichiarato Borrelli.