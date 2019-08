Funerali Nadia Toffa, lo strazio del collega Giulio Golia: «Era la mia famiglia»

Un lungo applauso e poi il silenzio rispettoso. Così alle 10 e 25 piazza del Duomo di Brescia ha accolto il feretro di Nadia Toffa all’ingresso in cattedrale. Da tutta Italia sono arrivati a Brescia per salutare la conduttrice. In chiesa c’è chi è arrivato in autobus anche dalla Puglia, da Taranto, viaggiando per tutta la notte. “Siamo qui – hanno detto in piazza – per rendere omaggio all’onestà di Nadia che ci ha insegnato a lottare a testa alta senza paura”. Tra migliaia di persone comuni anche tanti colleghi.

Prima dell’inizio dei funerali di Nadia Toffa nella cattedrale di Brescia l’ideatore delle Iene e autore tv Davide Parenti ha deposto sulla bara chiara la cravatta nera, simbolo della redazione delle Iene.

“Nadia era dalla parte dei deboli – ha detto dal pulpito don Maurizio -. Come Gesù è stata amata e odiata. Pagheremo la voglia di giustizia e verità come ha fatto Nadia, amata per la sua sete di verità. Hai saputo fare del tuo lavoro una missione”.