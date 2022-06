Napoli. 14enne picchiata dal branco di coetanei, trauma cranico dopo l’aggressione

Ieri sera i carabinieri della pattuglia mobile di zona Stella sono intervenuti in Via Calata Capodichino per una ragazzina del 2008 aggredita da alcuni coetanei. Non sono ancora chiare dinamica e motivazioni. La ragazzina è stata portata al pronto soccorso del CTO dove le è stato diagnosticato un trauma cranico. 14 i giorni di prognosi prescritti.

Bimbo di 11 anni picchiato dal branco nel Casertano [ARTICOLO 16/05/2022]

Momenti di vera e proprio violenza quelli a cui si è potuto assistere nel weekend a Vitulazio, in provincia di Caserta. Un bambino di 11 anni è stato massacrato di botte da alcuni coetanei in piazza Mercato. A riportare la notizia è Edizione Caserta che poi spiega: “Più che una rissa, appare tutto come un vero e proprio agguato”.

L’11enne è stato lasciato sull’asfalto, in attesa dei soccorsi. Come riferito da “Ciò che vedo in città” il piccolo è finito al pronto soccorso dell’ospedale di Caserta: i medici hanno riscontrato un trauma cranico commotivo, con l’11enne poi sottoposto ad accertamenti specifici dopo i quali è stato dimesso con una prognosi di 7 giorni. I genitori della vittima stanno formalizzando in queste ore la denuncia.