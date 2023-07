Napoli, 18enne reagisce alla rapina e viene ferito: caccia al gruppo di ragazzini

PUBBLICITÀ

I carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli sono intervenuti in Piazza Dante per un ferito.

Si tratta di un 18enne, turista francese. Un gruppo di ragazzini avrebbe tentato di portargli via il monopattino elettrico. La vittima avrebbe reagito alla rapina e uno dei giovani l’avrebbe colpito alla gamba con un oggetto tagliente. Il 18enne è stato portato al Pellegrini e gli è stata rilevata una lesione guaribile in circa 15 giorni. Indagini in corso dei Carabinieri della Compagnia Centro per chiarire dinamica e identificare i responsabili.