Napoli dice addio Insigne, lacrime e giro del Maradona con le note di ‘O surdato ‘nnammurato

Momenti toccanti e tante lacrime. Lorenzo Insigne, al termine della partita contro il Genoa vinta poi 3 a 0 dagli azzurri, si è dedicato l’ultimo giro di campo del Diego Armando Maradona. Il capitano è andato a prendersi l’ovazione, l’affetto, i ricordi e l’amore dei suoi tifosi.

Insigne ha fatto il giro dello stadio insieme alla squadra, con in sottofondo gli appluasi del pubblico che ha intonato la celebre canzone di Massimo Ranieri, ‘O surdato ‘nnammurato. Un’ondata di affetto era già prevista per il capitano, che però in ogni caso non è comunque riuscito a trattenere le lacrime.

La dedica del presidente della Campania Vincenzo De Luca

Lorenzo Insigne lascia il Napoli. Contro il Genoa, infatti, il capitano azzurro gioca l’ultima partita allo stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta.

Anche il governatore della Campania Vincenzo De Luca ha voluto salutare il capitano partenopeo con un messaggio sul suo profilo Facebook: “Un abbraccio a Lorenzo Insigne che oggi gioca la sua ultima gara con la maglia del Napoli allo Stadio Diego Armando Maradona. Grazie a questo campione per le emozioni che ci ha donato con reti, assist, trofei sempre e per l’amore sconfinato che ha sempre dimostrato per Napoli ed il Napoli. Gli auguriamo ogni bene per il nuovo “tiro a giro” della sua vita e della sua professione. E grazie ancora per la sua generosa donazione durante la pandemia. Ciao Lorenzo”.