Napoli. “Lo sapevi che stavi qua!”, scopre la moglie con l’amante: prende la pistola in ospedale

Ore di paura all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta dove un uomo sarebbe entrato armato dopo aver scoperto la moglie con l’amante. Protagonista della vicenda un uomo residente in provincia di Napoli. Sarebbe entrato nel reparto di Ginecologia dove era ricoverata la moglie. La consorte non rispondeva al cellulare e l’uomo ha cominciato ad avere sospetti che si sarebbero poi concretizzati all’arrivo nella struttura sanitaria.

Giunto in ospedale ha trovato anche il presunto amante della moglie che aveva per lavoro una pistola. Il marito geloso gli avrebbe sottratto l’arma puntandola contro il rivale. L’intervento tempestivo della guardia giurata ha evitato il peggio: il “tradito” ha abbandonato il revolver mentre all’ospedale arrivavano carabinieri e polizia per identificare i protagonisti della vicenda.

Notte di paura all’ospedale di Caserta per un uomo armato che ha minacciato i presenti. A raccontare l’episodio è “Cio che vedo in città SMCV”. Ecco cosa scrive su Facebook:

“Nella notte appena trascorsa il personale ed i parenti dei pazienti in attesa, hanno vissuto momenti di puro terrore. Un uomo del napoletano infatti avrebbe scoperto, mentre la moglie era ricoverata preso il reparto di Ostetricia, una relazione clandestina. Il sospetto é nato dopo che il marito avrebbe chiamato insistentemente la congiunta al cellulare non ricevendo risposta. A questo punto, dal napoletano, si reca presso il reparto del nosocomio casertano scoprendo la moglie intenta ad amoreggiare con un uomo, a quanto pare conosciuto. Ne sarebbe venuta fuori una colluttazione tra i due quando dalla cintura dell’amante della moglie, molto probabilmente un appartenete alle Forze dell’Ordine, é stata sottratta una pistola dal marito tradito che avrebbe usato l’arma nei confronti dell’uomo e dei parenti dei pazienti in sala d’attesa.

Il personale di sicurezza interno, allarmato dalle urla dei testimoni, si portava tempestivamente presso il reparto trovandosi nel pieno della scena. A questo punto l’uomo ha puntato l’arma in faccia alla Guardia in servizio che ha però messo il “tradito” in fuga dopo aver abbandonato l’arma a terra.

Immediata la risposta della Polizia e dei Carabinieri che hanno proceduto ad identificare gli attori ed a verbalizzare quanto visto dai testimoni. Una vicenda che si concluderà sicuramente male per tutti ma che per fortuna, grazie alla prontezza degli intervenuti, non é sfociata in tragedia”.